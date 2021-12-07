Датчик роздільною здатністю 64 мегапікселі, а не 50, як припускали раніше в мережі, отримав назву ISOCELL GWB. В його основі – колірна модель RGBW.

Цікаво Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Що таке RGBW

RGBW – це абревіатура, що складається в перших літер назв кольорів.

Уже знайомі нам багато років RGB – це Red, Green, Blue, або ж червоний, зелений та синій українською.

У новому датчику до них додається White – білий.

Білий піксель покращує світлочутливість датчика для поліпшення фотографій при слабкому освітленні, а також підвищує точність передачі кольору.

ISOCELL GWB був представлений віцепрезидентом і керівником відділу досліджень і розробок в Samsung Electronics China, який назвав його "датчиком зображення, найбільше схожим на людське око".

Хто першим встановить нову камеру

Джерело припускає, що датчик першою випробує компанія Tecno Mobile, яка брала участь у розробці разом із Samsung. Відбутися це може вже наступного року. Звісно ж, технологія не буде ексклюзивом лише одного чи двох виробників і згодом пошириться й на інші бренди.

Разом з тим ISOCELL GWB навряд чи буде використовуватися в лінійці Galaxy S22 – наступній серії флагманів компанії. З чуток, Galaxy S22 Ultra поставлятимуть з основною камерою роздільною здатністю 108 мегапікселів, а Galaxy S22 і S22+ отримають датчики роздільною здатністю 50 мегапікселів.