Датчик роздільною здатністю 64 мегапікселі, а не 50, як припускали раніше в мережі, отримав назву ISOCELL GWB. В його основі – колірна модель RGBW.
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Що таке RGBW
- RGBW – це абревіатура, що складається в перших літер назв кольорів.
- Уже знайомі нам багато років RGB – це Red, Green, Blue, або ж червоний, зелений та синій українською.
- У новому датчику до них додається White – білий.
- Білий піксель покращує світлочутливість датчика для поліпшення фотографій при слабкому освітленні, а також підвищує точність передачі кольору.
ISOCELL GWB був представлений віцепрезидентом і керівником відділу досліджень і розробок в Samsung Electronics China, який назвав його "датчиком зображення, найбільше схожим на людське око".
Хто першим встановить нову камеру
Джерело припускає, що датчик першою випробує компанія Tecno Mobile, яка брала участь у розробці разом із Samsung. Відбутися це може вже наступного року. Звісно ж, технологія не буде ексклюзивом лише одного чи двох виробників і згодом пошириться й на інші бренди.
Разом з тим ISOCELL GWB навряд чи буде використовуватися в лінійці Galaxy S22 – наступній серії флагманів компанії. З чуток, Galaxy S22 Ultra поставлятимуть з основною камерою роздільною здатністю 108 мегапікселів, а Galaxy S22 і S22+ отримають датчики роздільною здатністю 50 мегапікселів.