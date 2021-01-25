В середині січня Samsung випустила нову флагманську лінійку Galaxy S21. Смартфони поки не надійшли у продаж, тож оцінити функціонал можуть поки лише журналісти та блогери. Вони й повідомляють про деякі неприємні сюрпризи.

Цього разу недолік у Galaxy S21 виявив редактор відомого ресурсу XDA Developers Макс Вайнбах. Інформація підтвердилася і іншими джерелами, повідомляє AndroidPolice.

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Яка функція зникла у Galaxy S21

У всіх трьох моделях Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra недоступна функція так званих "безшовних оновлень" (seamless updates або A / B updates). Функція дає змогу оновлювати системне ПЗ непомітно для користувача, без необхідності переривати використання смартфона.

Нагадаємо, ця функція була реалізована в Android вже майже п'ять років – з весни 2016 року.

Вона працює таким чином:

Спочатку оновлення встановлюється в розділ на накопичувачі, окремий від розділу з чинною версією системного ПЗ.

Після установки оновлення, користувач бачить повідомлення про необхідність зробити перезавантаження, яка займе приблизно стільки ж часу, як і звичайне.

Це дуже зручно для користувача. Окрім того, знижується ризик пошкодити дані під час оновлення та інших критичних збоїв.

Раніше у Google дозволили виробникам самостійно вирішувати чи додавати функцію "безшовних оновлень" у моделі на базі Android 11.