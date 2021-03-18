В асортименті Samsung з'явився вигнутий монітор LS34A650 роздільною здатністю Ultra WQHD, який підтримує HDR10 і може відтворювати мільярд відтінків кольору. Продажі новинки повинні початися найближчим часом.

Екран має розмір 34 дюйми по діагоналі. Роздільна здатність Ultra WQHD сягає 3440×1440 пікселів при співвідношенні сторін 21:9.

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Відомі характеристики

Час відгуку дорівнює 5 мілісекунд, частота оновлення – 100 Гц. Пристрій володіє контрастністю 4000:1 і яскравістю 300 кандел на квадратний метр. Кути огляду по горизонталі та вертикалі дорівнюють 178 градусів.



Роздільна здатність Ultra WQHD сягає 3440×1440 пікселів / Фото Samsung

Технологія AMD FreeSync, покликана підвищити плавність зображення шляхом усунення ефекту розриву кадру. Набір роз'ємів включає інтерфейси DisplayPort 1.2 і HDMI, мережевий Ethernet-порт і три USB порти. Зокрема є й роз'єм USB Type-C з можливістю подачі до 90 Вт енергії. Це дозволяє приєднувати портативний комп'ютер за допомогою всього одного кабелю.



Монітор отримав роз'єм USB Type-C / Фото Samsung

Підставка дає можливість змінювати висоту розташування екрану на ніжці, регулювати кути нахилу і повороту екрану. Є традиційні засоби зниження навантаження на очі під час тривалої роботи.



Положення монітора можна регулювати / Фото Samsung

Ціна новинки не уточнюється. Також не відомо, чи буде монітор офіційно продаватися в Україні – на українському сайті компанії пристрою поки немає.