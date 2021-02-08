Samsung показала свій смартфон з рекордною батареєю та назвала дату анонсу

12:17

Компанія Samsung продовжує підігрівати інтерес до свого нового смартфона. З його головних переваг вже назвали дуже ємний акумулятор, а аткож відносно доступну ціну. Зараз виробник вже назвав точну вартість майбутньої новинки та навіть показав офіційні зображення.