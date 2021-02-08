Компанія Samsung продовжує підігрівати інтерес до свого нового смартфона. З його головних переваг вже назвали дуже ємний акумулятор, а аткож відносно доступну ціну. Зараз виробник вже назвав точну вартість майбутньої новинки та навіть показав офіційні зображення.

Зокрема, Samsung опублікував не просто тизери, а повноцінні зображення смартфона з двох сторін і оголосив остаточну дату дебюту. До теми Samsung додасть у свої доступні смартфони Galaxy A унікальну камеру Отож новий смартфон Samsung презентують 15 лютого в Індії. Що відомо про новий смартфон Як свідчать офіційні рендери він отримає екран Infinity-O з врізаною одинарною фронтальною камерою на 32 Мп. Основна камера має 4 модулі, розміщені у квадратному блоці. Роздільна здатність головного датчика – 64 Мп. Сканер відбитків пальців розмістили на правій грані. Новий смартфон Samsung анонсують 15 лютого / Фото gizmochina.com Він отримає 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран. Ємність акумулятора має становити аж 7000 мАг. Ціна Як кажуть інсайдери, новий смартфон надійде у продаж із цінником 350 доларів (10 тисяч гривень).