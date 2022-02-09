Samsung показала нові планшети Galaxy Tab S8 з вирізом на екрані: усі характеристики на ціни
9 лютого 2022 , 20:03Читать новость на русском
Разом з довгоочікуваними смартфонами Galaxy S22 на презентації 9 лютого компанія Samsung показала й планшети Tab S8. Як і повідомлялось раніше, вони вперше отримали виріз на екрані.
Як і смартфони, компанія розділила нові планшети на три модифікації: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ та найпотужнішу версію Galaxy Tab S8 Ultra. 24 канал розповідає про всі відомі деталі.
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Планшети вирізняються вишуканим дизайном / Фото Samsung
Нові планшети Galaxy Tab
Нові ґаджети різняться між собою, але є й багато чого спільного:
- Усі три новинки отримали однаковий основний фотомодуль у складі камери з автофокусом на 13 Мп та подвійного ультраширокоформатного модуля на 6 Мп зі спалахом.
- Усі три планшети працюють зі стилусом S Pen.
- Окрім цього, до ґаджетів пропонується широкий асортимент аксесуарів.
- Також новинки отримали підтримку 5G/LTE (залежно від ринку), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 та GPS.
- Як основний порт використовується USB TypeC (3.2) з підтримкою зарядки потужністю до 45 Ватів.
- У планшети встановили три мікрофони, які здатні знизити фоновий шум на 50% та чотири динаміки від AKG з підтримкою Dolby Atmos.
- У корпусі використовується сплав Armor Aluminium, що дозволило збільшити стійкість до подряпин на 30%.
- Усі три моделі підтримують карти пам'яті microSD, що мають об'єм до 1 терабайта.
Samsung Galaxy Tab S8
- Базова версія Galaxy Tab S8 оснащена 11-дюймовим TFT-екраном LTPS.
- Роздільна здатність дисплея WQXGA (2560x1600 пікселів).
- Заявлено підтримку частоти оновлення 120 герців.
- Живить новинку батарея на 8000 міліампер-година.
- Сканер відбитку пальців вбудований у боковій клавіші живлення.
- Габарити ґаджета: 165,3×253,8×6,3 міліметра.
- Вага складає 503 – 507 грами.
- Фронтальна камера – 12 мегапікселів.
- Оперативна пам'ять: 8 та 12 гігабайтів.
- Сховище даних: 128 та 256 гігабайтів.
Ціна Galaxy Tab S8
Планшет буде коштувати від 23 тисяч гривень
Samsung Galaxy Tab S8+
- Планшет оснащений 12,4-дюймовим дисплеєм Super AMOLED.
- Роздільна здатність дисплея WQXGA+ (2800x1752 пікселя).
- Частота оновлення 120 герців.
- Працює Galaxy Tab S8+ від акумулятора місткістю 10 090 міліампер-година.
- Сканер відбитку пальців інтегровано під екран.
- Габарити планшета: 185x285x5,7 міліметра.
- Вага складає 577 – 572 грами.
- Фронтальна камера – 12 мегапікселів.
- Оперативна пам'ять: 8 та 12 гігабайтів.
- Сховище даних: 128 та 256 гігабайтів.
Ціна Galaxy Tab S8+
Планшет буде коштувати 35 тисяч гривень
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Планшет оснащений доволі великим дисплеєм Super AMOLED 14,6 дюйма.
- Роздільна здатність становить 2960×1848 пікселя.
- Частота оновлення складає до 120 герців.
- Сканер відбитку пальців інтегровано під екран.
- Акумулятора має велику місткість –11 200 міліампер-година.
- Габарити планшета: 208,6×326,4×5,5 міліметра.
- Вага становить від 726 до 728 грамів.
- Фронтальна камера подвійна – 12 мегапікселів та ультраширокоформатний модуль (також 12 мегапікселів). Через подвійну камеру Galaxy Tab S8 Ultra тепер має виріз на своєму екрані.
- Оперативна пам'ять: 8, 12 чи 16 гігабайтів.
- Сховище даних: 128, 256 чи 512 гігабайтів.
Ціна Galaxy Tab S8 Ultra
Вартість планшета становитиме 44 тисячі гривень.