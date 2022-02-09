Як і смартфони, компанія розділила нові планшети на три модифікації: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ та найпотужнішу версію Galaxy Tab S8 Ultra. 24 канал розповідає про всі відомі деталі.

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Планшети вирізняються вишуканим дизайном / Фото Samsung

Нові планшети Galaxy Tab

Нові ґаджети різняться між собою, але є й багато чого спільного:

Усі три новинки отримали однаковий основний фотомодуль у складі камери з автофокусом на 13 Мп та подвійного ультраширокоформатного модуля на 6 Мп зі спалахом.

Усі три планшети працюють зі стилусом S Pen.

Окрім цього, до ґаджетів пропонується широкий асортимент аксесуарів.

Також новинки отримали підтримку 5G/LTE (залежно від ринку), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 та GPS.

Як основний порт використовується USB TypeC (3.2) з підтримкою зарядки потужністю до 45 Ватів.

У планшети встановили три мікрофони, які здатні знизити фоновий шум на 50% та чотири динаміки від AKG з підтримкою Dolby Atmos.

У корпусі використовується сплав Armor Aluminium, що дозволило збільшити стійкість до подряпин на 30%.

Усі три моделі підтримують карти пам'яті microSD, що мають об'єм до 1 терабайта.

Samsung Galaxy Tab S8

Базова версія Galaxy Tab S8 оснащена 11-дюймовим TFT-екраном LTPS.

Роздільна здатність дисплея WQXGA ( 2560x1600 пікселів).

2560x1600 пікселів). Заявлено підтримку частоти оновлення 120 герців.

Живить новинку батарея на 8000 міліампер-година.

Сканер відбитку пальців вбудований у боковій клавіші живлення.

Габарити ґаджета: 165,3×253,8×6,3 міліметра.

Вага складає 503 – 507 грами.

Фронтальна камера – 12 мегапікселів.

Оперативна пам'ять: 8 та 12 гігабайтів.

Сховище даних: 128 та 256 гігабайтів.

Ціна Galaxy Tab S8

Планшет буде коштувати від 23 тисяч гривень

Samsung Galaxy Tab S8+

Планшет оснащений 12,4-дюймовим дисплеєм Super AMOLED.

Роздільна здатність дисплея WQXGA+ ( 2800x1752 пікселя).

2800x1752 пікселя). Частота оновлення 120 герців.

Працює Galaxy Tab S8+ від акумулятора місткістю 10 090 міліампер-година.

Сканер відбитку пальців інтегровано під екран.

Габарити планшета: 185x285x5,7 міліметра.

Вага складає 577 – 572 грами.

Фронтальна камера – 12 мегапікселів.

Оперативна пам'ять: 8 та 12 гігабайтів.

Сховище даних: 128 та 256 гігабайтів.

Ціна Galaxy Tab S8+

Планшет буде коштувати 35 тисяч гривень

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Планшет оснащений доволі великим дисплеєм Super AMOLED 14,6 дюйма.

Роздільна здатність становить 2960×1848 пікселя.

Частота оновлення складає до 120 герців.

Сканер відбитку пальців інтегровано під екран.

Акумулятора має велику місткість –11 200 міліампер-година.

Габарити планшета: 208,6×326,4×5,5 міліметра.

Вага становить від 726 до 728 грамів.

Фронтальна камера подвійна – 12 мегапікселів та ультраширокоформатний модуль (також 12 мегапікселів). Через подвійну камеру Galaxy Tab S8 Ultra тепер має виріз на своєму екрані.

Оперативна пам'ять: 8, 12 чи 16 гігабайтів.

Сховище даних: 128, 256 чи 512 гігабайтів.

Ціна Galaxy Tab S8 Ultra

Вартість планшета становитиме 44 тисячі гривень.