Samsung першою в світі оголосила про початок виробництва 3-нанометрових чипів

1 липня 2022 , 22:03
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Джерело:

Samsung

Samsung випередила свого основного конкурента, тайванську TSMC, й першою почала серійне виробництво 3-нанометрових чипів. Чим вони кращі за попередні покоління технології – далі.

Чипи, які будуть випускати на основі нового процесу, призначаються в першу чергу для високопродуктивних обчислень з низьким споживанням енергії. Надалі планується використовувати їх і в мобільних процесорах.

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Що відомо

  • У новій технології використовується архітектура транзисторів з навколишнім затвором, яку в Samsung називають Multi-Bridge-Channel FET (MBCFET).
  • Ширші канали для електрики в затворах знижують рівень напруги в порівнянні з попередньою архітектурою транзисторів FinFET.
  • Канали оточені затворами з усіх чотирьох сторін, що дозволяє пропускати через затвори більше струму, ніж у FinFET.
  • У порівнянні з 5-нанометровим техпроцесом, цей скорочує витрату енергії на 45 відсотків і підвищує продуктивність на 23 відсотки. Площа поверхні при цьому зменшилася на 16 відсотків.
  • Також Samsung стверджує, що 3-нанометровий процес забезпечує більш гнучкий дизайн, при якому можливо підганяти ширину каналу під вимоги замовника.
  • Друге покоління 3-нанометрового техпроцесу з підвищеною енергоефективністю, продуктивністю і площею поверхні вже в роботі, заявили в компанії.

Основний конкурент Samsung, тайванський виробник напівпровідників TSMC теж готується почати випуск 3-нанометрової продукції в другому півріччі 2022-го. Samsung випередила TSMC й може вибороти більше замовлень від великих клієнтів на кшталт Qualcomm. Компанія не уточнила, для якого замовника почала масове виробництво нових чипів.

Автор: Олександр Гайдамашко