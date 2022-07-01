Чипи, які будуть випускати на основі нового процесу, призначаються в першу чергу для високопродуктивних обчислень з низьким споживанням енергії. Надалі планується використовувати їх і в мобільних процесорах.

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Що відомо

У новій технології використовується архітектура транзисторів з навколишнім затвором, яку в Samsung називають Multi-Bridge-Channel FET (MBCFET).

Ширші канали для електрики в затворах знижують рівень напруги в порівнянні з попередньою архітектурою транзисторів FinFET.

Канали оточені затворами з усіх чотирьох сторін, що дозволяє пропускати через затвори більше струму, ніж у FinFET.

У порівнянні з 5-нанометровим техпроцесом, цей скорочує витрату енергії на 45 відсотків і підвищує продуктивність на 23 відсотки . Площа поверхні при цьому зменшилася на 16 відсотків.

. Площа поверхні при цьому зменшилася на 16 відсотків. Також Samsung стверджує, що 3-нанометровий процес забезпечує більш гнучкий дизайн, при якому можливо підганяти ширину каналу під вимоги замовника.

Друге покоління 3-нанометрового техпроцесу з підвищеною енергоефективністю, продуктивністю і площею поверхні вже в роботі, заявили в компанії.

Основний конкурент Samsung, тайванський виробник напівпровідників TSMC теж готується почати випуск 3-нанометрової продукції в другому півріччі 2022-го. Samsung випередила TSMC й може вибороти більше замовлень від великих клієнтів на кшталт Qualcomm. Компанія не уточнила, для якого замовника почала масове виробництво нових чипів.