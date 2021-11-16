Samsung починає тестування 6G: коли очікувати мережі шостого покоління у широкому доступі

Активне впровадження 5G-мереж почалося не так давно. Більшість країн знаходиться на початкових етапах його впровадження. Проте вже сьогодні ведеться активна розробка наступного покоління мереж. Samsung уже запускає першу пробну версію.

Samsung Electronics провела випробування мобільних мереж шостого покоління у США. Компанія прогнозує, що 6G забезпечить пікову швидкість передачі даних у 50 разів вищу, ніж 5G.

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Коли чекати на 6G від Samsung

Американський дослідницький центр Samsung нещодавно звернувся до Федеральної комісії зв'язку за ліцензією на пробну частоту й отримав схвалення.

Samsung Electronics хотіла перевірити, як будуть працювати смартфони з базовими станціями 6G.

Виробник використовує радіохвилі зі смугою пропускання 133-148 гігагерц у лабораторії в Техасі.

Комерціалізація технології запланована на 2028 рік. Це будуть ранні етапи виходу на ринок. Повноцінне ж розгортання відбудеться для всіх користувачів з 2030 року.

До речі, у червні Samsung і Каліфорнійський університет Санта-Барбари показали світові прототип системи бездротового зв'язку 6G. Вони реалізували передачу даних на відстані 15 метрів зі швидкістю передачі 6,2 гігабіта за секунду. Прототип системи має частоту 140 гігагерц і смугу пропускання 2 гігагерци.