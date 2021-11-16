Samsung Electronics провела випробування мобільних мереж шостого покоління у США. Компанія прогнозує, що 6G забезпечить пікову швидкість передачі даних у 50 разів вищу, ніж 5G.
Цікаво Більшість користувачів 5G зосереджені лише в одній країні: хто попереду
Коли чекати на 6G від Samsung
- Американський дослідницький центр Samsung нещодавно звернувся до Федеральної комісії зв'язку за ліцензією на пробну частоту й отримав схвалення.
- Samsung Electronics хотіла перевірити, як будуть працювати смартфони з базовими станціями 6G.
- Виробник використовує радіохвилі зі смугою пропускання 133-148 гігагерц у лабораторії в Техасі.
Комерціалізація технології запланована на 2028 рік. Це будуть ранні етапи виходу на ринок. Повноцінне ж розгортання відбудеться для всіх користувачів з 2030 року.
До речі, у червні Samsung і Каліфорнійський університет Санта-Барбари показали світові прототип системи бездротового зв'язку 6G. Вони реалізували передачу даних на відстані 15 метрів зі швидкістю передачі 6,2 гігабіта за секунду. Прототип системи має частоту 140 гігагерц і смугу пропускання 2 гігагерци.