Samsung Electronics провела випробування мобільних мереж шостого покоління у США. Компанія прогнозує, що 6G забезпечить пікову швидкість передачі даних у 50 разів вищу, ніж 5G.

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Коли чекати на 6G від Samsung

Американський дослідницький центр Samsung нещодавно звернувся до Федеральної комісії зв'язку за ліцензією на пробну частоту й отримав схвалення.

Samsung Electronics хотіла перевірити, як будуть працювати смартфони з базовими станціями 6G.

Виробник використовує радіохвилі зі смугою пропускання 133-148 гігагерц у лабораторії в Техасі.

Комерціалізація технології запланована на 2028 рік. Це будуть ранні етапи виходу на ринок. Повноцінне ж розгортання відбудеться для всіх користувачів з 2030 року.

До речі, у червні Samsung і Каліфорнійський університет Санта-Барбари показали світові прототип системи бездротового зв'язку 6G. Вони реалізували передачу даних на відстані 15 метрів зі швидкістю передачі 6,2 гігабіта за секунду. Прототип системи має частоту 140 гігагерц і смугу пропускання 2 гігагерци.

Над аналогічним проєктом працює й LG, яка у серпні з могла відправити дані за допомогою 6G на рекордну відстань. Компанія також обіцяє розгорнути комерційну мережу 6G до кінця десятиліття.