Схоже, Samsung порахувала, що ранні витоки інформації про її продукти завдають їй фінансовий та репутаційний збиток. Компанія розгорнула масштабну війну з інсайдерами.

Цікаво У Токіо з'явився величезний 3D-білборд з котиком: відео

Що відбувається

Багато відомих аналітиків отримали листи від виробника і повідомлення з вимогою видалити зі своїх сторінок в соцмережах всі візуальні матеріали, які демонструють майбутні пристрої Samsung. Вони уточнюють, що компанія переслідує саме першоджерела витоків, але поки не чіпає великі ЗМІ, які просто передруковують інформацію.

Нагадаємо. Зараз компанія розробляє наступне покоління смартфонів Samsung Galaxy S22. Концепти моделі Ultra поширились мережею в кінці червня.

Відомі інсайдери, такі, як Еван Бласс і Макс Джамбор, вже повідомили, що видалять зображення пристроїв Samsung зі своїх сторінок в найближчі кілька днів — така швидкість реакції свідчить про серйозність намірів корейської компанії. Відповідні попередження отримали і постачальники запчастин для компанії. Очевидно, що корейці мають намір припинити зливи інформації в самому зародку.

Samsung поки не відповіла на прохання ЗМІ прокоментувати таку боротьбу з інсайдами.

Ймовірно, до таких дій компанія вдалася задля попередження майбутніх витоків – щоб інформаційні ресурси двічі подумали, перш ніж публікувати щось подібне. Адже, як відомо, що одного разу потрапляє в інтернет, там назавжди і залишається. Компанії навряд чи вдасться прибрати витік з інтернету повністю.