Samsung побудує особливий завод для виробництва своїх пристроїв: такий вже є у Xiaomi

Китайське видання про технології розкрило наміри Samsung з будівництва нових заводів. Повідомляється, що компанія хоче створити так звану "Фабрику чорного світла", як її прозвали у випадку Xiaomi.

У 2020 році Xiaomi запустила виробництво, яке назвала "Фабрикою чорного світла" (Black Light Factory). Річ у тім, що на такому заводі практично немає освітлення. Воно й не потрібне, адже там немає людей – всю роботу виконують роботи. Така фабрика може виробляти мільйони мобільних телефонів на рік без втручання живого працівника. Наприклад, так збирали смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Edition. Тепер свій аналог буде й у Samsung.

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Фабрика чорного світла

Сучасні технології дозволяють будувати виробничі ланцюжки повністю без участі людей. Технології автоматизації використовують велику кількість машин, які замінюють живу робочу силу. При цьому роботи більш точні та менш схильні до помилок.

Згідно з останніми даними, Samsung Electronics побудує повністю роботизований завод з виробництва смартфонів до 2030 року. У липні компанія сформувала спеціальну робочу групу, яка буде займатися будівництвом. Цілком імовірно, що таких заводів буде кілька. Чи зупиняться при цьому старі заводи й чи будуть звільняти людей, неясно.

Зараз ще зарано говорити про те, де буде розташована така фабрика та якою буде її потужність. Судячи з усього, робота над проєктом на початковій стадії. Тим часом не лише Xiaomi випереджає корейців, а й інші китайська компанія Gree, яка виготовляє кондиціонери – вона теж має такий завод.