Samsung після висміювання вирізу в iPhone сама додасть виріз у свій планшет Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung та Apple давно змагаються за першість на ринку мобільних пристроїв. Компанії постійно жартують одна з одної у різноманітних роликах, котрі висміюють ті чи інші особливості пристроїв конкурента.

Проте вже не вперше трапляється так, що та чи інша особливість, яку критикує Samsung, згодом з'являється в її продуктах. Так, наприклад, було з зарядним пристроєм, а точніше його відсутністю. Свого часу корейський виробник досхочу нажартувався, коли Apple перестала комплектувати ним свої смартфони, а через рік і сам забрав їх із комплектації лінійки Galaxy. Тепер черга дійшла до іншої фішки – вирізу на екрані iPhone.

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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – планшет із вирізом

Як стало відомо з даних відомого інформатора OnLeaks, справжнє ім'я котрого Стів Хеммерстоффер, топовий планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra отримає виріз, у якому розташуються камера та різноманітні датчики. Його видно на нових рендерах, створених на основі витоків.



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks

, що на рахунку Стіва Хеммерстоффера не один правдивий злив інформації. Наприклад, раніше він публікував якісні рендери смартфонів Samsung Galaxy S21 і Galaxy S21 Ultra, які згодом повністю підтвердилися.

Судячи з зображень, планшет отримає тонкі рамки й подвійну основну камеру. Джерела також повідомляють про 14,6-дюймовий екран.

Його молодші версії матимуть такі характеристики:

Galaxy Tab S8 – екран на 8 дюймів, без вирізу.

Galaxy Tab S8+ – 12,4-дюймовий дисплей, який також не отримає вирізу.

Ймовірно, обидва матимуть товщі рамки, ніж старша версія, щоб забезпечити симетрію на екрані.



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks