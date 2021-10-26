Samsung після висміювання вирізу в iPhone сама додасть виріз у свій планшет Galaxy Tab S8 Ultra
Джерело:Twitter
Samsung та Apple давно змагаються за першість на ринку мобільних пристроїв. Компанії постійно жартують одна з одної у різноманітних роликах, котрі висміюють ті чи інші особливості пристроїв конкурента.
Проте вже не вперше трапляється так, що та чи інша особливість, яку критикує Samsung, згодом з'являється в її продуктах. Так, наприклад, було з зарядним пристроєм, а точніше його відсутністю. Свого часу корейський виробник досхочу нажартувався, коли Apple перестала комплектувати ним свої смартфони, а через рік і сам забрав їх із комплектації лінійки Galaxy. Тепер черга дійшла до іншої фішки – вирізу на екрані iPhone.
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Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – планшет із вирізом
Як стало відомо з даних відомого інформатора OnLeaks, справжнє ім'я котрого Стів Хеммерстоффер, топовий планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra отримає виріз, у якому розташуються камера та різноманітні датчики. Його видно на нових рендерах, створених на основі витоків.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks
Судячи з зображень, планшет отримає тонкі рамки й подвійну основну камеру. Джерела також повідомляють про 14,6-дюймовий екран.
Його молодші версії матимуть такі характеристики:
- Galaxy Tab S8 – екран на 8 дюймів, без вирізу.
- Galaxy Tab S8+ – 12,4-дюймовий дисплей, який також не отримає вирізу.
Ймовірно, обидва матимуть товщі рамки, ніж старша версія, щоб забезпечити симетрію на екрані.
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra / Фото OnLeaks