Samsung підтверджує кібератаку на свої системи: чи є загроза користувачам

Компанія Samsung назвала правдивою інформацію про злам її систем внаслідок хакерської атаки. Частина вихідного коду Galaxy була вкрадена.

Атака відбулась минулого тижня. У результаті були вкрадені внутрішні дані компанії та вихідний код програмного забезпечення для смартфонів Galaxy.

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Що відомо

У компанії запевняють, що ніякого витоку персональних даних (ні співробітників, ні клієнтів) не було.

Крім того, були вжиті заходи для запобігання подальших витоків.

Сталося порушення безпеки, пов'язане з внутрішніми даними компанії. Згідно з нашим початковим аналізом, порушення пов'язане з деяким вихідним кодом, що стосується роботи пристроїв Galaxy, але не включає особисту інформацію наших споживачів або співробітників. Наразі ми не очікуємо будь-якого впливу на наш бізнес або клієнтів. Ми вжили заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому і продовжимо безперебійно обслуговувати наших клієнтів,

– пояснюють у Samsung.