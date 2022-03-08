Samsung підтверджує кібератаку на свої системи: чи є загроза користувачам
Джерело:Bloomberg
Компанія Samsung назвала правдивою інформацію про злам її систем внаслідок хакерської атаки. Частина вихідного коду Galaxy була вкрадена.
Атака відбулась минулого тижня. У результаті були вкрадені внутрішні дані компанії та вихідний код програмного забезпечення для смартфонів Galaxy.
Цікаво Хакери атакували компанію Samsung: на торрентах опинилось 190 гігабайтів конфіденційних даних
Що відомо
- У компанії запевняють, що ніякого витоку персональних даних (ні співробітників, ні клієнтів) не було.
- Крім того, були вжиті заходи для запобігання подальших витоків.
Сталося порушення безпеки, пов'язане з внутрішніми даними компанії. Згідно з нашим початковим аналізом, порушення пов'язане з деяким вихідним кодом, що стосується роботи пристроїв Galaxy, але не включає особисту інформацію наших споживачів або співробітників. Наразі ми не очікуємо будь-якого впливу на наш бізнес або клієнтів. Ми вжили заходів для запобігання подібних інцидентів у майбутньому і продовжимо безперебійно обслуговувати наших клієнтів,
– пояснюють у Samsung.
- Компанія не називає зловмисників, але світові ЗМІ стверджують, що це LAPSUS$, та ж хакерська група, яка минулого тижня викрала конфіденційну інформацію в Nvidia.
- Зловмисники опублікували у відкритому доступі архіви з даними Samsung об'ємом 190 гігабайтів у п'ятницю. У кожному – дані різних технологій.
- Витік може використовуватися хакерами для вивчення захисту пристроїв та створення інструментів для його обходу. Однак чи вдасться їм це, покаже час.