Samsung, імовірно, прибере літеру "Z" у назвах своїх гнучких смартфонів

Презентація Samsung Unpacked все ближче, а чуток про неї все більше. Так, один з інсайдерів написав, що компанія прибере літеру "Z" з брендування своїх Galaxy Fold 4 і Flip 4.

Варто зазначити, що такі чутки дійсно можуть виявитись правдою, адже раніше компанія вже робила аналогічне. Нові назви були помічені на офіційних сайтах Samsung у Литві, Латвії та Естонії ще наприкінці березня. Представники бренду тоді ніяк це не прокоментували.

Цікаво Samsung готує нові смартфони з гнучким екраном, але бюджетним цінником

Що відомо

Причиною таких змін, очевидно, є намагання дистанціюватись від асоціацій з росією та війною, яку вона веде проти України та всього цивілізованого світу. Літера "Z" з першого дня повномасштабного вторгнення з'явилась на військовій техніці рашистів як одна з піктограм, що позначали напрямок руху, а згодом була поширена російськими користувачами інтернету в якості символа їхньої армії та загалом війни.

Samsung, звісно ж, не бажає асоціюватись зі злочинами терористів та окупантів, а тому, за даними відомого інсайдера SnoopyTech, моделі Fold 4 і Flip 4 вийдуть одразу без "Z" у назві.

Samsung Electronics намагається позбутися літери "Z" у своїй серії складних телефонів. Починаючи з Flip/Fold 4, буква більше не буде друкуватися на коробках. Це тому, що російські військові використовують цю букву,

– написав SnoopyTech.

Підтвердити цю інформацію можна буде вже 10 серпня на Samsung Unpacked, де й буде представлене наступне покоління смартфонів з гнучкими екранами.

Очікується, що Galaxy Fold 4 отримає варіації зі 128/256/512 гігабайтами постійної пам'яті, а максимальний обсяг оперативної складе 12 гігабайтів. Працюватиме новинка, ймовірно, на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, отримає дисплей на 7,6 дюйма з підекранною фронтальною камерою. Основна ж камера знову потрійна – 50, 12 та 12 мегапікселів.

отримає варіації зі 128/256/512 гігабайтами постійної пам'яті, а максимальний обсяг оперативної складе 12 гігабайтів. Працюватиме новинка, ймовірно, на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, отримає дисплей на 7,6 дюйма з підекранною фронтальною камерою. Основна ж камера знову потрійна – 50, 12 та 12 мегапікселів. Galaxy Flip 4 повинен отримати схожі характеристики. З відмінностей тут SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і максимальний обсяг пам'яті 256 гігабайтів. Основна камера подвійна – 12 і 12 мегапікселів.