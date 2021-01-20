Компанія Samsung створила оригінальний аксесуар для своїх нових навушників Galaxy Buds Pro. Це новий чохол, створений у форм-факторі легендарного телефону-жабки.

Так, футляр найбільше нагадує знамениті телефони-розкладачки Anycall T100 і Anycall E700, які випускали на початку 2000-их років, повідомляє CNET.

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Як бачимо на фото, футляр не лише цікавий аксесуар, він ще й має зовнішній екран, тож на ньому відображається дата і час.

Аксесуар для навушників

Ціна

Аксесуар йде в подарунок покупцям навушників Galaxy Buds Pro, щоправда лише на території Південній Кореї. Акція триватиме до 31 січня.

Окремо футляр можна буде купити приблизно за 30 доларів (850 гривень).

Щодо навушників, то Samsung приймає на Galaxy Buds Pro попередні замовлення. Рекомендована ціна на українському ринку складає 5 499 гривень.