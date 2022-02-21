Інформація була розкрита відомим інсайдером, який у соцмережах називає себе Ice universe. На його рахунку не один правдивий злив даних. Зокрема, він першим свого часу повідомив про смартфони з екранами-водоспадами.

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Які смартфони отримають Expert RAW

Згідно з даними джерела, до кінця лютого додаток отримають всі смартфони нової лінійки Galaxy S22.

У березні до них приєднається Galaxy S21 Ultra. Цей смартфон вже зараз підтримує дане ПЗ в рамках бета-тестування.

У квітні додаток прийде на Galaxy Z Fold 3.

До кінця першої половини 2022 року його також слід очікувати на Galaxy S20 Ultra, Note20 Ultra і Galaxy Z Fold2.

Таким чином, Samsung забезпечить підтримкою програми більшість флагманів останніх років. Про інші моделі жодної інформації немає.

Нагадаємо, Samsung випустила цю нову програму для ручного управління налаштуваннями камери. Вона надає більше гнучкості під час зйомки, але головною особливістю стала підтримка телекамер з оптичним наближенням.

У стандартному додатку є професійний режим, але він працює лише з основною та ультраширококутною камерами. Expert RAW дозволяє керувати параметрами зйомки у всіх модулях, у тому числі на камерах з 3-х та 10-кратним оптичним наближенням. Через додаток можна регулювати значення експозиції, фокусування, ISO, витримки, баланс білого та інше.

Крім того, за допомогою Expert RAW можна зберігати знімки у форматах Lossless JPEG та 16-бітному DNG RAW. Є також підтримка гістограми та HDR.

Expert RAW наразі доступна не у всіх регіонах і вимагає наявності оболонки One UI 4.0.