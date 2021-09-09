Таким чином, Samsung Galaxy Note20 може виявитися останнім смартфоном у серії. Цього року фанати компанії очікували на ювілейний смартфон, оскільки лінійка святкує десятиріччя. Однак він так і не вийшов.

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Більше ніяких Galaxy Note

Коли стало ясно, що черговий Note затримується, з'явилися чутки, що через низький попит на серію та відсутність якихось оригінальних функцій, які б вирізняли її серед інших флагманів, компанія вирішила відмовитись від лінійки, яка позиціонується, як сполучна ланка між смартфоном і планшетом.

Ходили також і чутки про те, що нових Note нам не дочекатись через світовий дефіцит чипів. Мовляв, через нестачу цих критично важливих компонентів компанія вирішила відкласти пристрої до кращих часів, зосередившись на інших смартфонах – флагманській серії S, гнучких Z, бюджетних M та середньобюджетних A.

Сама ж Samsung пізніше підтвердила, що нового Galaxy Note цьогоріч чекати не варто. Однак подальших планів не розкриває.

Надія є?

Попри всі домисли та теорії, надія на те, що Note не мертві, все ж є. Майже 40 тисяч людей підписали петицію на адресу Samsung, у якій просять компанію випустити новий смартфон серії у 2022 році. Це означає, що у цих пристроїв є свої прихильники, і їх немало.

У цій же петиції фанати пропонують пожертвувати флагманом Galaxy S22.

Якщо не у 2021 році, то як щодо нового флагмана Galaxy Note десь у першій половині 2022 року? Можливо, Samsung може пропустити лінійку Galaxy S22 наступного року і замість цього дати нам Note? Samsung могла б підтримувати всі свої флагманські лінійки, чергуючи їх, і водночас радувати всіх своїх шанувальників!

– йдеться у тексті звернення.

Пропозиція має сенс: