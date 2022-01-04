Що відомо про Samsung Galaxy S21 FE

Новинка побудована на базі минулорічної флагманської платформи Qualcomm Snapdragon 888, яка також стала основою версій повноцінних флагманів Galaxy S21, що продаються на низці ринків, включаючи США. Чіпсет працює у зв'язці з 6 або 8 Гбайт оперативної пам'яті. Місткість накопичувача становить 128 або 256-Гбайт.

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Дизайн

Galaxy S21 FE може похвалитися лаконічним дизайном, виконаним у єдиному стилі із моделями серії Galaxy S21, представленим на початку минулого року. Однак корпус новинки виконаний із пластику, що водночас не робить його вигляд менш презентабельним. Рамка корпусу залишилася металевою. На жаль, пристрій позбавлений 3,5-мм роз'єму для дротових навушників, однак це звичайне явище для моделей високого класу.

Екран

Смартфон оснащується 6,4-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення до 120 Гц. Тобто новинка пропонує такий же дисплей, як і базовий Galaxy S21, однак його діагональ збільшена на 0,2 дюйма. Екран захищений міцним склом Corning Gorilla Glass Victus.

Камера

Основна камера смартфона поєднує 12 Мп основний сенсор з апертурою f/1.8 та ширококутною оптикою, 12 Мп надширококутний модуль з кутом огляду 123 градуси та 8-Мп телефотомодуль. Селфі-камера представлена ​​датчиком 32-Мп з оптикою з кутом огляду 81 градус.

Інші особливості

Samsung Galaxy S21 FE отримав вбудований у дисплей сканер відбитків пальців. Корпус новинки захищений від попадання пилу та вологи за стандартом IP68.

Що стосується акумулятора, Galaxy S21 FE застосовується елемент ємністю 4500 мА-г. Підтримується 25-Вт провідна та 15-Вт безпровідна зарядка. Окремо варто відзначити підтримку зворотної бездротової зарядки, що дозволяє заповнювати запас енергії пристроїв, що носяться.

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Ціна Samsung Galaxy S21 FE

Новий Galaxy S21 FE, продаж якого стартує з 4 січня, став першим смартфоном Samsung, який поставляється з попередньо встановленою Android 12 з оболонкою OneUI 4 з коробки. Пристрій доступний у зеленому, фіолетовому, сірому та білому кольорах.

Вартість модифікації з 6 Гбайт оперативної та 128 Гбайт постійної пам'яті становить 21 999 гривень. Модифікація з 8 Гбайт ОЗУ та 256-Гбайт накопичувачем обійдеться в 23 999 гривень.