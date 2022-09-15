Так звані "журналісти" російського видання не повідомляють, хто є джерелом інформації, однак запевняють, це людина, "близька до компанії". За її словами, Samsung "розраховує повернутися" до кінця 2022 року. Мова йде про відновлення постачання техніки ритейлерам та перезапуск офіційного інтернет-магазину.

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Що відомо

Цікаво, що джерело начебто не одне. Інше стверджує, що про повернення знають і на "сірому" ринку – продавці зараз не зацікавлені у ввезенні техніки Samsung через те, що незабаром можуть відновитися офіційні постачання.

Звісно ж, вірити російським джерелам не можна. Приводом до таких чуток могла стати сама компанія, котра раніше оновила офіційний російський сайт, додавши смартфони Galaxy Z Fold4 і Galaxy Z Flip4.

Нагадаємо, нові пристрої з гнучким екраном представили на початку серпня. Компанія прибрала літеру "Z" з найменування, але тільки в окремих країнах. Так, для України, Литви, Латвії, Естонії та деяких інших смартфони тепер називаються просто Galaxy Fold і Galaxy Flip. Однак у міжнародних рекламних матеріалах, зокрема на презентації, а також для росії, назва залишається старою.

Наслідки

Якщо це дійсно правда і Samsung повернеться на ринок окупанта, це, на думку авторів оригінального матеріалу, може стати прикладом для інших брендів. Вони прослідкують за реакцією світу й отримають сигнал, що можна повертатись.

При цьому Samsung доведеться заново відвойовувати свою частку на ринку, оскільки за її відсутності вільну нішу зайняли китайські виробники.