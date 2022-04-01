Samsung, можливо, починає відключати російські картки "Мир" від сервісу Samsung Pay

Великі компанії уже давно відключили для росіян роботу Visa та MasterCard у своїх платіжних сервісах, а нещодавно Apple та Google закрили останню лазівку – картки "Мир". У Samsung же ця опція досі залишається.

Останніми днями користувачі розумних годинників Samsung почали масово скаржитися на проблеми з платежами через систему Samsung Pay при використанні банківських карт "Мир". Це може означати, що компанія почала поступово вимикати російську платіжну систему від свого сервісу.

Цікаво Apple і Google закрили лазівку, яка дозволяла використовувати карти "Мир" для мобільних платежів

Що відомо

Скарги з'явилися у відгуках на додаток в Google Play.

Користувачі повідомляють, що картки "Мир" стало неможливо прив'язати до сервісу.

Цікаво, що проблеми спостерігаються тільки при використанні годинників. Зі смартфонами все функціонує коректно.

Додайте підтримку карт "Мир"! У телефоні ж працює. Значить, юридичних питань немає. Неприємно, коли забирають функцію, на яку я розраховував,

– скаржиться бідолашний росіянин.

Для годинника використовується окремий додаток під назвою Samsung Pay (Watch Plug-in). У нього потрібно заново додавати всі карти, навіть якщо на телефоні вже встановлено Samsung Pay.

Проблема може бути пов'язана зі збоєм програмного забезпечення і незабаром Samsung випустить виправлення. Але також існує шанс, що компанія нарешті почала відключати окупантів від своїх сервісів.

Офіційних коментарів наразі немає, однак відомо, що 14 березня компанія Samsung пообіцяла, що сервіс Samsung Pay продовжить свою роботу в Росії — карти Mastercard і Visa будуть відключені, але платежі по картах "Мир" працюватимуть. Раніше подібні обіцянки давала й Apple, а потім все одно відключила картки "Мир".