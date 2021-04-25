Як кажуть джерела, виробник вже подав заявку у Відомство Європейського союзу з інтелектуальної власності (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) на реєстрацію торгової марки Galaxy Z Fold.

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Нагадаємо, під такою назвою Samsung випустила смартфони Galaxy Z Fold 2 і Galaxy Z Flip, оснащені гнучким дисплеєм. В 2021-му очікується вихід моделей Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Для чого патент

Зареєстрована в Європі марка Galaxy Z Fold може бути використана для смартфонів і планшетів. Тож саме для планшетів, на думку джерел, Samsung резервує назву для планшетів.

Ймовірно першим пристроєм в новому сімействі може стати планшет з великим гнучким дисплеєм, що складається відразу в двох місцях.

Новий патент Samsung / Фото LetsGoDigital

Марка Galaxy Z Fold буде застосовуватися з приставкою Tab для позначення гнучких планшетів нового класу, що відносяться до преміального рівня. В цьому випадку першим представником серії може стати модель Galaxy Z Fold Tab.