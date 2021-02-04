Компанія Samsung працює над новим смартфоном середнього рівня. Він отримає назву Galaxy F62. новинка буде працювати під управлінням операційної системи Android 11, а також оснащений рекордно велику батарею.

Джерело: MySmartPrice

Також відомо, що Galaxy F62 отримає дисплей AMOLED розміром 6,7 дюйма. Фронтальна камера зможе формувати зображення з роздільною здатністю 32 Мп.

До теми Samsung додасть у свої доступні смартфони Galaxy A унікальну камеру

Інші характеристики Galaxy F62

Основна камера матиме 4 модулі. Наразі відома роздільна здатність лише основного сенсора – 64 Мп.

Galaxy F62 / Фото Mysmartprice.com

В основі смартфона покладений процесор Exynos 9825 з графічним прискорювачем ARM Mali-G76 MP12. Обсяг оперативної пам'яті складає 6 ГБ, а вбудованої – 128 ГБ.

Автономність забезпечить потужна батарея, ємність якої складає 7000 мАг. Поки невідомо, як довго смартфон працюватиме без підзарядки, але така ємність означає, що його потрібно буде заряджати раз на кілька днів.