Samsung готує бюджетний смартфон за 100 доларів

Компанія Samsung незабаром потішить фанатів новим бюджетником. Він отримає назву Samsung Galaxy M02. На сайті Amazon вже з'явилася відповідна сторінка.

Джерело: SamMobile

І хоч офіційного підтвердження від Samsung поки немає. Однак на сторінці вже розкриваються деякі технічні характеристики бюджетного пристрою.

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Характеристики Samsung Galaxy M02

Смартфон буде оснащений Infinity-V-дисплеєм з діагоналлю 6,5 дюйма і роздільною здатністю HD +. У невеликому вирізі буде розміщена фронтальна камера. Основна камера буде подвійною: з модулями на 13 і 2 Мп.

Ємність батареї складе 5000 мАг. В одній з бічних частин корпусу розмістили фізичні кнопки управління.

Ціна

Більше того, відома навіть ціна та дата офіційної презентації Galaxy M02. За чутками, вона відбудеться 2 лютого. Вартість пристрою складе приблизно 100 доларів (трохи більше 2 800 гривень).