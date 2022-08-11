Samsung представила годинники Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro: характеристики, ціни та фото

Разом зі смартфонами на черговій презентації Samsung приділила увагу й оновленню годинників Galaxy Watch. П'яте покоління приносить новий дизайн та покращені характеристики.

Як зрозуміло із назв, Galaxy Watch 5 є простішою версією зі скромнішими характеристиками. Galaxy Watch 5 Pro своєю чергою – це годинник преміумкласу. Торік компанія випустила теж дві моделі – звичайні Galaxy Watch 4 та Watch 4 Classic. Можна було би подумати, що нинішня модель Pro є спадкоємицею Classic, однак вона натомість наслідує дизайн звичайної "четвірки".

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Детальні характеристики Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro не має безеля, що обертається. Корпус, до речі, титановий. Це зробило його більш міцним, ніж алюмінієвий у звичайних Galaxy Watch 5. Крім того, преміальний годинник має сапфірове скло. Samsung також змінила кривизну заднього скла і збільшила площу його поверхні, щоб допомогти датчику BioActive краще контактувати із зап'ястям, що призводить до більш точних показань.



Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung

Galaxy Watch 5 Pro мають на 60 відсотків більшу ємність батареї , ніж Galaxy Watch 4, та швидшу зарядку.

, ніж Galaxy Watch 4, та швидшу зарядку. Також є новий датчик температури шкіри, підтримка Advanced Sleep Coaching, поглиблений аналіз складу тіла, відстеження відновлення у реальному часі після тренувань, Google Maps із підтримкою голосової навігації та YouTube Music.

Як і звичайні Galaxy Watch 5, варіант Pro також поставляється з безліччю нових циферблатів, включаючи два нових типи циферблатів з 88 додатками, що настроюються.

Обидві новинки мають захист від води та пилу IP68, 5 АТМ .

. Galaxy Watch 5 Pro випускаються в єдиному варіанті розміру 45 міліметрів у двох кольорах корпусу – чорному титановому та сірому титановому. Поряд із цими двома моделями Samsung запропонує спеціальний варіант Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition.

Galaxy Watch 5 випускається у двох розмірах – 40 та 44 міліметри.

Хоча обидві моделі пропонують однаковий набір функцій, вони відрізняються дисплеєм, ємністю акумулятора та гамою кольорів.



Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung

Серед основних характеристик Galaxy Watch 5 Pro:

1,4-дюймовий AMOLED-дисплей.

Роздільна здатність 450x450 пікселів.

SoC Exynos W920.

1,5 гігабайта ОЗУ.

16 гігабайтів флешпам'яті.

Акумулятор на 590 міліампер-годин.

Bluetooth 5.2, дводіапазонний Wi-Fi (2,4 ГГц та 5 ГГц), GPS, NFC та LTE (опціонально).

Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung

Galaxy Watch 5:

44-міліметрова версія відрізняється акумулятором на 410 міліампер-годин.

А годинник, розміром 40 міліметрів – 1,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм роздільною здатністю 396x396 пікселів, акумулятором на 284 міліампер-годин.

Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung

Ціни та коли чекати

Galaxy Watch 5 Pro надійдуть у продаж із 26 серпня. Вони будуть доступні у варіантах Bluetooth та LTE за ціною 449,99 та 499,99 долара відповідно.

долара відповідно. Galaxy Watch 5 також надійдуть у продаж із 26 серпня і будуть доступні у варіантах Bluetooth та LTE за стартовою ціною 279,99 та 329,99 долара.



Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung