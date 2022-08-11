Як зрозуміло із назв, Galaxy Watch 5 є простішою версією зі скромнішими характеристиками. Galaxy Watch 5 Pro своєю чергою – це годинник преміумкласу. Торік компанія випустила теж дві моделі – звичайні Galaxy Watch 4 та Watch 4 Classic. Можна було би подумати, що нинішня модель Pro є спадкоємицею Classic, однак вона натомість наслідує дизайн звичайної "четвірки".
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Детальні характеристики Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro
Galaxy Watch 5 Pro не має безеля, що обертається. Корпус, до речі, титановий. Це зробило його більш міцним, ніж алюмінієвий у звичайних Galaxy Watch 5. Крім того, преміальний годинник має сапфірове скло. Samsung також змінила кривизну заднього скла і збільшила площу його поверхні, щоб допомогти датчику BioActive краще контактувати із зап'ястям, що призводить до більш точних показань.
Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung
- Galaxy Watch 5 Pro мають на 60 відсотків більшу ємність батареї, ніж Galaxy Watch 4, та швидшу зарядку.
- Також є новий датчик температури шкіри, підтримка Advanced Sleep Coaching, поглиблений аналіз складу тіла, відстеження відновлення у реальному часі після тренувань, Google Maps із підтримкою голосової навігації та YouTube Music.
- Як і звичайні Galaxy Watch 5, варіант Pro також поставляється з безліччю нових циферблатів, включаючи два нових типи циферблатів з 88 додатками, що настроюються.
- Обидві новинки мають захист від води та пилу IP68, 5 АТМ.
- Galaxy Watch 5 Pro випускаються в єдиному варіанті розміру 45 міліметрів у двох кольорах корпусу – чорному титановому та сірому титановому. Поряд із цими двома моделями Samsung запропонує спеціальний варіант Galaxy Watch 5 Pro Golf Edition.
- Galaxy Watch 5 випускається у двох розмірах – 40 та 44 міліметри.
Хоча обидві моделі пропонують однаковий набір функцій, вони відрізняються дисплеєм, ємністю акумулятора та гамою кольорів.
Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung
Серед основних характеристик Galaxy Watch 5 Pro:
- 1,4-дюймовий AMOLED-дисплей.
- Роздільна здатність 450x450 пікселів.
- SoC Exynos W920.
- 1,5 гігабайта ОЗУ.
- 16 гігабайтів флешпам'яті.
- Акумулятор на 590 міліампер-годин.
- Bluetooth 5.2, дводіапазонний Wi-Fi (2,4 ГГц та 5 ГГц), GPS, NFC та LTE (опціонально).
Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung
Galaxy Watch 5:
- 44-міліметрова версія відрізняється акумулятором на 410 міліампер-годин.
- А годинник, розміром 40 міліметрів – 1,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм роздільною здатністю 396x396 пікселів, акумулятором на 284 міліампер-годин.
Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung
Ціни та коли чекати
- Galaxy Watch 5 Pro надійдуть у продаж із 26 серпня. Вони будуть доступні у варіантах Bluetooth та LTE за ціною 449,99 та 499,99 долара відповідно.
- Galaxy Watch 5 також надійдуть у продаж із 26 серпня і будуть доступні у варіантах Bluetooth та LTE за стартовою ціною 279,99 та 329,99 долара.
Samsung Galaxy Watch 5 / Фото Samsung
Samsung Galaxy Watch 5 Pro / Фото Samsung