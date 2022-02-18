У тестах брав участь лише флагман – S22 Ultra. Якщо коротко підсумувати результати, то смартфон, судячи з досвіду автора ролика, поступився міцністю iPhone 13 Pro з його захисним склом Ceramic Shield. Детальніше – далі.

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Результати тестів

Одразу зазначимо, що корпус та екран новенького Galaxy S22 Ultra захищає скло Gorilla Glass Victus+ виробництва компанії Corning.

В рамках тесту смартфон кидали на бетонну підлогу з різної висоти.

Уже при першому падінні з висоти приблизно одного метра розбилися два об'єктиви основної камери. Скло об'єктивів загалом виявилося досить крихким.

Ще кілька падінь на бетонну підлогу, і на екрані з'явилися не тільки сколи й подряпини, але і помітні тріщини. Металева рамка деформувалася.

Через кілька падінь з висоти людського зросту здався екран. Він не розбився вщент, але нормально функціонувати перестав.

Сама компанія Samsung каже, що Galaxy S22 є найміцнішими смартфонами компанії – настільки, що захисна плівка на дисплеї їм не потрібна. Проте, як видно з експерименту, екран все ж краще захистити, а на смартфон ще й надіти чохол.

Краш-тест смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: відео

До речі, на цьому ж каналі раніше вийшов ролик, у якому тестували цей же смартфон – Galaxy S22 Ultra – на водонепроникність, стійкість до подряпин та згинання. Загалом флагман показав себе дуже добре і навіть витримав наїзд автомобіля, не зазнавши пошкоджень, крім подряпин на екрані. У результаті за міцність Galaxy S22 Ultra заробив 9,5 балів із 10.