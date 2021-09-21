Samsung Galaxy S22 Plus показали на якісних рендерах

Один із західних ресурсів про технології, відомий своїми публікаціями рендерів задовго до виходу пристроїв, опублікував зображення та відео Samsung Galaxy S22 Plus, створені на основі витоків інформації. Як виглядатиме фінальна версія смартфона поки невідомо.

Крім того видання торкнулося інформації про начебто співпрацю Samsung з компанією Olympus у роботі над Samsung Galaxy S22. Стало відомо, чи так це насправді.

Цікаво Відомий інсайдер назвав майбутній Samsung Galaxy S22 Ultra найкрасивішим смартфоном

Як, ймовірно, виглядатиме смартфон

Очікується, що дизайн блоку камер буде наслідувати принципи свого попередника, Galaxy S21. Проте самі модулі камер стали більшими.

12-мегапіксельну ширококутну камеру, яка є основною у попередньої моделі, як передбачається, замінять на 50-мегапіксельний сенсор ISOCELL GN5.

Цей датчик оптичного формату 1/1,57 дюйма має пікселі розміром 1,0 мкм.

А от 12-мегапіксельна надширококутна камера збережеться.

Чутки також говорять про новий телеоб'єктив. Ймовірно, це та ж камера з 3-кратним оптичним зумом, яка встановлена в S21 Ultra. Якщо це так, це датчик на 10 мегапікселів, який підтримує 3-кратний оптичний зум без втрати якості зображення.

Як може виглядати майбутній Samsung Galaxy S22 / Фото LetsGoDigital

Так може виглядати Samsung Galaxy S22: відео

Співпраця з Olympus

Olympus – японська компанія, що спеціалізується на оптичних технологіях як споживчого, так і медичного сегменту, фототехніці та інших рішеннях.

Чутки про контракт із Samsung з'явилися деякий час тому. Такий крок видається логічним для останньої і дав би багато переваг та плюсів для обох брендів. Останнім часом багато виробників смартфонів йдуть на такий крок, щоб покращити можливості камер своїх пристроїв, у погоні за званням найкращого камерофона на ринку. Наприклад, OnePlus об'єднала зусилля з Hasselblad для роботи над своїм смартфоном 9 Pro, а Nokia традиційно співпрацює з Carl Zeiss.

Видання LetsGoDigital зв'язалося з представниками компанії. Olympus всі чутки заперечила: співпраці між нею та Samsung немає.