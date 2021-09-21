Крім того видання торкнулося інформації про начебто співпрацю Samsung з компанією Olympus у роботі над Samsung Galaxy S22. Стало відомо, чи так це насправді.
Цікаво Відомий інсайдер назвав майбутній Samsung Galaxy S22 Ultra найкрасивішим смартфоном
Як, ймовірно, виглядатиме смартфон
- Очікується, що дизайн блоку камер буде наслідувати принципи свого попередника, Galaxy S21. Проте самі модулі камер стали більшими.
- 12-мегапіксельну ширококутну камеру, яка є основною у попередньої моделі, як передбачається, замінять на 50-мегапіксельний сенсор ISOCELL GN5.
- Цей датчик оптичного формату 1/1,57 дюйма має пікселі розміром 1,0 мкм.
- А от 12-мегапіксельна надширококутна камера збережеться.
- Чутки також говорять про новий телеоб'єктив. Ймовірно, це та ж камера з 3-кратним оптичним зумом, яка встановлена в S21 Ultra. Якщо це так, це датчик на 10 мегапікселів, який підтримує 3-кратний оптичний зум без втрати якості зображення.
Як може виглядати майбутній Samsung Galaxy S22 / Фото LetsGoDigital
Так може виглядати Samsung Galaxy S22: відео
Співпраця з Olympus
Olympus – японська компанія, що спеціалізується на оптичних технологіях як споживчого, так і медичного сегменту, фототехніці та інших рішеннях.
Чутки про контракт із Samsung з'явилися деякий час тому. Такий крок видається логічним для останньої і дав би багато переваг та плюсів для обох брендів. Останнім часом багато виробників смартфонів йдуть на такий крок, щоб покращити можливості камер своїх пристроїв, у погоні за званням найкращого камерофона на ринку. Наприклад, OnePlus об'єднала зусилля з Hasselblad для роботи над своїм смартфоном 9 Pro, а Nokia традиційно співпрацює з Carl Zeiss.
Видання LetsGoDigital зв'язалося з представниками компанії. Olympus всі чутки заперечила: співпраці між нею та Samsung немає.