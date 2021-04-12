Samsung Galaxy S22 з 200-мегапіксельною камерою з'явився на фото

В мережі оприлюднили нові рендерні фото перспективного флагмана Samsung Galaxy S22. Акцент на нових зображеннях зроблений на блок камери, адже саме він є головною фішкою майбутньої новинки.
Також назвали бренду, який, за чутками, допоможе Samsung поліпшити камери своїх смартфонів. Мова йде про компанію Olympus.
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Додамо, що це лише слухи. Однак це був би цілком логічний крок, адже співпраця з виробником цифрових фотокамер піде на користь виробникам смартфонів.
Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Letsgodigital
Так, Huawei вже давно працює з Leica. Це дає змогу моделям смартфонів виробника займати топові позиції рейтингу DxOMark.
Нещодавно OnePlus почала співпрацювати з Hasselblad. Це теж дало свої результати – камера OnePlus 9 дійсно стала кращою.
Що відомо про Samsung Galaxy S22
Раніше Samsung вже анонсувала 200-мегапіксельну камеру. З інших особливостей Galaxy S22 можна виокремити підекранну фронтальну камеру і мінімальні рамки дисплею.
Наразі це всі деталі, відомі про майбутню новинку.