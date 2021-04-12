Samsung Galaxy S22 з 200-мегапіксельною камерою з'явився на фото

В мережі оприлюднили нові рендерні фото перспективного флагмана Samsung Galaxy S22. Акцент на нових зображеннях зроблений на блок камери, адже саме він є головною фішкою майбутньої новинки.

Також назвали бренду, який, за чутками, допоможе Samsung поліпшити камери своїх смартфонів. Мова йде про компанію Olympus.

Цікаво Єдиний у своєму роді: OnePlus випустила унікальний смартфон

Додамо, що це лише слухи. Однак це був би цілком логічний крок, адже співпраця з виробником цифрових фотокамер піде на користь виробникам смартфонів.

Смартфон Samsung Galaxy S22 / Фото Letsgodigital

Так, Huawei вже давно працює з Leica. Це дає змогу моделям смартфонів виробника займати топові позиції рейтингу DxOMark.

Нещодавно OnePlus почала співпрацювати з Hasselblad. Це теж дало свої результати – камера OnePlus 9 дійсно стала кращою.

Що відомо про Samsung Galaxy S22

Раніше Samsung вже анонсувала 200-мегапіксельну камеру. З інших особливостей Galaxy S22 можна виокремити підекранну фронтальну камеру і мінімальні рамки дисплею.

Наразі це всі деталі, відомі про майбутню новинку.