Samsung представила нову флагманську лінійку Galaxy S21 в середині січня. З цього часу блогери вже назвали чимало негативних характеристик смартфонів. І ось нарешті з'явилася унікальна перевага Galaxy S21 Ultra.

Джерело: IThome

В моделі Galaxy S21 Ultra використовується унікальний екран. Це перший серійний смартфон з енергоефективним дисплеєм Samsung OLED нового покоління.

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Що відомо про розробку

При створенні цього екрану застосувано нові органічні матеріали з підвищеною швидкістю руху електронів в органічному шарі. Це дає змогу значно поліпшити світловіддачу.

Тобто нові матеріали можуть випромінювати яскравіше світло при меншому споживанні енергії. У порівнянні з екранами OLED, які використовують у нинішніх смартфонах, дисплей Samsung споживає на 16% менше енергії.

Хоч цей показник не такий вже й суттєвий. Однак у часи 5G смартфон розряджається дуже швидко, важливим є навіть такий скромний приріст енергоефективності.

Нагадаємо, раніше Техно 24 писало, що у всіх трьох моделях Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra зникла функція так званих "безшовних оновлень" (seamless updates або A / B updates). Вона дає змогу оновлювати системне ПЗ непомітно для користувача, без необхідності переривати використання смартфона.