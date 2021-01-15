Компанія Samsung провела презентацію 14 січня та анонсувала низку ціікаих продуктів. Найбільш очікуваними можна вважати лінійку флагманських смартфонів Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra. Українські рітейлери вже назвали ціну новинок на нашому ринку.

Нагадаємо, но лінійка флагманських пристроїв Galaxy складається з трьох моделей. Про це раніше повідомляв 24 канал.

До теми Презентація Samsung: представлені смартфони Galaxy S21 і Galaxy S21+

Ціна в Україні

В Україні лінійка Galaxy S21 буде продаватись з таким цінником:

Samsung Galaxy S21 з діагоналлю 6,2 дюйма оцінили у 26 999 гривень;

Samsung Galaxy S21 + з діагоналлю 6,7 дюйма коштує 31 999 гривень;

Вартість Samsung Galaxy S21 Ultra з діагоналлю 6,8 дюйма стартує від 37 999 гривень.

Цікаво, що ціни на новинки на американському ринку дещо нижчі:

Samsung Galaxy S21 – від 799 доларів (22 300 гривень);

Samsung Galaxy S21 + – 999 доларів (28 тисяч гривень);

Samsung Galaxy S21 Ultra – від 1199 (33 600 гривень).

Чим цікаві новинки

У S21 і S21 + отримали схожі характеристики: 8 ГБ оперативної пам'яті, 128/256 ГБ вбудованої, а також підтримку 5G та Wi-Fi шостого покоління. Обидві моделі мають потрійну основну камеру, що може знімати в режимах 4K і 8K.

До теми Samsung Galaxy Buds Pro: TWS-навушники з просунутою системою шумозаглушення

Частота оновлення зображення на дисплеях – 120 Гц. Відмінності у діагоналі дисплеїв, а також ємністю батареї: 4000 мАг у простішої версії та 4800 мАг – у моделі Plus.

А от Galaxy S21 Ultra має більше відмінностей – 4 модулі основної камери, а також лазерний сенсор для фокусування. Також він отримав 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам'яті.