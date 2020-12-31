Як тільки Apple випустила нове покоління iPhone 12 без навушників і блоку зарядки у коробці, інші виробники висміяли цю ідею. Samsung і Xiaomi навіть записали ролики, в яких висміяли цю ідею.

Однак, нещодавно це жартівливе відео зникло із сайту Samsung, а зараз з'явилася інформація, що виробник повторить ідею Apple, повідомляє Mysmartprice.

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Що відомо

Samsung не додасть зарядний пристрій і навушники до комплекту поставки флагманських смартфонів Samsung Galaxy S21. Про це заявив популярний інформатор Ішан Агарвал, який часто публікує достовірну інформацію. Він каже, що Samsung відмовиться від цих аксесуарів, принаймні у Великобританії.

Він підтвердив, що в комплекті, крім смартфона, буде тільки зарядний кабель. Раніше інформацію про це підтверджував бразильський регулятор.

Поки офіційної заявив від виробника з цього приводу не було. Але враховуючи той факт, що нещодавно Samsung видалила пости в соціальних мережах, в яких компанія висміювала Apple, це може бути таки правдою.

Нагадаємо, офіційна презентація Galaxy S21 має відбутися 14 січня, тоді дізнаємось усі деталі про Galaxy S21.

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До слова, Xiaomi теж добряче кепкувала з Apple. Однак під час презентації Xiaomi Mi 11 теж стало відомо, що зарядний пристрій доведеться докуповувати окремо.