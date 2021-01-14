Компанія Samsung провела презентацію нових пристроїв. Показали Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ та Galaxy S21 Ultra.

Продажі стартують 29 січня. Модель Ultra коштує від 1250 євро і це 100 євро дешевше торішнього S20 Ultra, йдеться на офіційному сайті компанії Samsung.

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Що відомо

Смартфон Samsung Galaxy S21 отримав екран AMOLED 2Х з адаптивною частотою оновлення зображення від 48 до 120 Гц. Його діагональ 6,2 дюйма, роздільна здатність FHD+. У Galaxy S21+ такий же екран, але його діагональ становить 6,7 дюйма.

Як і в старшій версії, Galaxy S21 Ultra, в обох смартфонах використовується новий ультразвуковий дактилоскопічний датчик Qualcomm для розпізнавання відбитків пальців користувачів. Компанія заявляє про більшу в 1,7 раза площу і швидшу його роботу.

Galaxy S21: Фото Samsung

Samsung Galaxy S21 і Galaxy S21+ отримали 8 гігабайтів оперативної та 128 або 256 гігабайтів флешпам'яті. Старша ж модель може похвалитися комбінаціями 12/128, 12/256 та 16/512 гігабайтів оперативної на флешпам'яті відповідно.

S21 і S21+ мають однакові характеристики камер. Основна на 64 мегапікселі, для селфі – на 10 мегапікселів. Ultra продаватиметься з основною камерою на 108 мегапікселів та 40 мегапікселів – для селфі. Нові сенсори здатні знімати відео у 8К-якості. Також вони отримали вдосконалений режим стабілізації Super steady, нову функцію Director's View, запис на кілька мікрофонів. Режим Pro Video на Galaxy 521 сумісний з навушниками Galaxy buds Pro, він дозволяє записувати і фонові звуки, і ваш власний голос на мікрофони обох пристроїв.

Galaxy S21+: Фото Samsung

Ємність акумуляторів Samsung Galaxy S21 і Galaxy S21+ становить 4000 і 4800 мА/год, зарядний пристрій в комплект не покладуть. Обидві моделі оснащені стереодинаміками і відповідають ступеню захисту IP68. Старша модель отримала батарею на 5000 мА/год.

Усі смартфони працюють на Android 11 з власною оболонкою One UI 3.5. Старша модель, Galaxy S21 Ultra, отримала підтримку стилуса S Pen, що вигідно виділяє його серед інших цьогорічних пристроїв компанії.

Galaxy S21 Ultra: Фото Samsung

Galaxy S21 продаватиметься у таких кольорах:

Phantom Gray,

Phantom White,

Phantom Violet,

Phantom Pink

Galaxy S21+ отримав дещо більше кольорів:

Phantom Black,

Phantom Silver,

Phantom Violet,

Phantom Pink,

Phantom Gold,

Phantom Red

Нарешті Galaxy S21 Ultra пропонують у таких кольорах:

Phantom Black,

Phantom Silver,

Phantom Titanium,

Phantom Navy,

Phantom Brown

Попередні замовлення приймають до 4 лютого. В якості подарунку для тих, хто зробить попереднє замовлення, компанія пропонує навушники Galaxy Buds Live і брелок Smart Tag для пошуку загублених речей.

Вартість новинок така: