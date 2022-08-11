Анонсований Samsung Galaxy Fold 4: краща камера й багатозадачність та все ще висока ціна

Компанія Samsung провела презентацію Galaxy Unpacked 2022, присвячену здебільшого серіям гнучких смартфонів Galaxy Fold 4 та Flip 4. В цілому смартфони в дусі своїх попередників, однак і змін вистачає.

Одразу зазначимо, що компанія все ж не відмовилась від літери "Z" у назві обох серій гнучких смартфонів на міжнародному рівні. На всіх рекламних матеріалах вони й надалі мають старий формат назви. Ймовірно, зміни в найменуванні торкнуться лише країн, що постраждали від російської агресії та мають негативні асоціації з символом. Раніше ми писали, що смартфони серій Fold та Flip як мінімум у чотирьох країнах – Україні, Литві, Латвії та Естонії – були перейменовані на офіційних сайтах, втративши "Z" у назвах. Тому в даному матеріалі й надалі ми будемо застосовувати новий варіант.

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Характеристики Samsung Galaxy Fold 4

Яких-небудь революційних змін компанія не внесла. Це швидше логічне продовження з деякими покращеннями.

Galaxy Fold 4 побудований на чипі Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

. Обсяг оперативної пам'яті тільки 12 гігабайтів, без інших варіантів.

А от постійної флешпам'яті передбачено три варіанти – 256 та 512 гігабайтів у більшості регіонів та 1 терабайт на окремих ринках .

. В основному модулі камери використаний 50-мегапіксельний ширококутний сенсор з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний об'єктив на 12 мегапікселів та 10-мегапіксельний модуль, що забезпечує 3-кратний оптичний зум. У попередника всі три датчики були на 12 мегапікселів.

з оптичною стабілізацією зображення, надширококутний об'єктив на 12 мегапікселів та 10-мегапіксельний модуль, що забезпечує 3-кратний оптичний зум. У попередника всі три датчики були на 12 мегапікселів. Фронтальна камера зовнішнього екрана – з 10-мегапіксельним сенсором. Всередині розмістилася 4-мегапіксельна фронтальна підекранна камера.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Смартфон має три екрани: один зовні та два всередині.

Внутрішній екран Dynamic AMOLED 2X у розкладеному стані має діагональ 7,6 дюйма, співвідношення сторін – 6:5, а роздільна здатність – QHD+. Кадрова частота досягає 120 герців. Захист забезпечує загартоване скло Gorilla Glass Victus+.

Зовнішній екран AMOLED – з діагоналлю 6,2 дюйми, роздільною здатністю 2316x904 пікселя та кадровою частотою 120 герців.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Смартфон захищений від води за ступенем IPX8 – витримує пів години занурення на глибину 1,5 метра – і має досить міцну конструкцію, протестовану на 200 000 циклах розкладання та складання.

Місткість акумулятора не змінилася – все ті ж 4400 міліампер-годин.

Максимальна потужність дротової зарядки також без змін – 25 ватів.

Проте, судячи з усього, компанія провела деяку роботу, підвищивши її ефективність, адже смартфон тепер заряджається швидше: на 50% за пів години (Galaxy Z Fold 3 за той же час заряджався на 33%).

Підтримується й бездротова зарядка потужністю 15 ватів, і бездротова зворотна потужністю 4,5 вата.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Багатозадачність

На великий екран Galaxy Z Fold 4 можна виводити два вікна одне біля одного або три вікна. Внизу тепер є спеціальна панель, на кшталт панелі завдань у Windows, звідки можна викликати вибрані програми або, наприклад, нещодавно відкриті.

Зрозуміло, смартфон працює з фірмовим цифровим пером S Pen.



Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung



​Samsung Galaxy Fold 4 / Фото Samsung

Fold 4 оснащений стереодинаміками, бічним сканером відбитків пальців, портом USB-C 3.2.

Рамка – алюмінієва.

Габарити у розкладеному стані – 155,1x130,1x6,3 міліметра, у складеному – 155,1x67,1x15,8 міліметра. Маса – 263 грами.

Працює він на Android 12 з інтерфейсом One UI 4.1.

Ціна та коли чекати

За базовий Galaxy Fold 4 із 256 гігабайтами флешпам'яті у США просять 1800 доларів, у Європі – 1800 євро.

Вартість версії з 512 гігабайтами в Європі – 1920 євро.

Варіант із 1 терабайтом можна буде купити за 2160 євро.

Передзамовлення вже приймають, а роздрібний продаж стартує 25 серпня.