Стокові шпалери з нових Samsung Galaxy Fold 4 та Flip 4

Нещодавно Samsung представила свої нові гнучкі флагмани Galaxy Fold 4 та Flip 4. Вони працюють на оболонці One UI 4.1.1 та містять набори шпалер, унікальні для кожного девайсу. Тепер їх можна завантажити та встановити на свій смартфон.

Як повідомляє 24 канал, ентузіасти практично відразу "витягнули" шпалери з пам'яті смартфонів. Для Galaxy Flip 4 це вісім статичних зображень і чотири анімованих у роздільній здатності 2640х2640 та 1080х2640 відповідно.

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Щодо відео, то його можна встановити, як живі шпалери за допомогою сторонньої програми на кшталт Video to Wallpaper.

Кілька шпалер з Samsung Galaxy Flip

Galaxy Fold 4 може похвалитися шістьма унікальними заставками, половина яких призначена для зовнішнього дисплея.

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Fold 4 отримав основний складаний дисплей на 7,6" з підекранною фронтальною камерою, чіп Snapdragon 8+ Gen 1, основні камери на 50, 12 і 10 Мп і акумулятор ємністю 4400 мАч.

У Flip 4 складаний 6,7- дюймовий екран 120 Гц, такий же чіпсет, подвійна тильна камера (12+12 Мп) та батарея на 3700 мАг.