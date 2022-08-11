Як повідомляє 24 канал, ентузіасти практично відразу "витягнули" шпалери з пам'яті смартфонів. Для Galaxy Flip 4 це вісім статичних зображень і чотири анімованих у роздільній здатності 2640х2640 та 1080х2640 відповідно.

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Щодо відео, то його можна встановити, як живі шпалери за допомогою сторонньої програми на кшталт Video to Wallpaper.

Кілька шпалер з Samsung Galaxy Flip

Galaxy Fold 4 може похвалитися шістьма унікальними заставками, половина яких призначена для зовнішнього дисплея.

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