Як повідомляє 24 канал, ентузіасти практично відразу "витягнули" шпалери з пам'яті смартфонів. Для Galaxy Flip 4 це вісім статичних зображень і чотири анімованих у роздільній здатності 2640х2640 та 1080х2640 відповідно.
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Щодо відео, то його можна встановити, як живі шпалери за допомогою сторонньої програми на кшталт Video to Wallpaper.
Кілька шпалер з Samsung Galaxy Flip
Galaxy Fold 4 може похвалитися шістьма унікальними заставками, половина яких призначена для зовнішнього дисплея.
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- Fold 4 отримав основний складаний дисплей на 7,6" з підекранною фронтальною камерою, чіп Snapdragon 8+ Gen 1, основні камери на 50, 12 і 10 Мп і акумулятор ємністю 4400 мАч.
- У Flip 4 складаний 6,7- дюймовий екран 120 Гц, такий же чіпсет, подвійна тильна камера (12+12 Мп) та батарея на 3700 мАг.