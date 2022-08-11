Samsung представила Galaxy Flip 4: звичний дизайн наповнений новим залізом

Samsung провела презентацію нових ґаджетів Galaxy Unpacked. Вже традиційно компанія представила низку нових пристроїв. Серед них гнучкий складний смартфон у форматі "жабки" Galaxy Flip 4. Дизайн вирішили особливо не змінювати, а от залізо все ж покращили.

Як повідомляє 24 канал, Galaxy Flip 4, як і його попередник, використовує двоколірний дизайн. Камери та спалах на тильній стороні розташовані в тому ж місці, як і у Flip 3. Одна з головних візуальних змін – тонкі рамки навколо екрана.

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Технічні характеристики Samsung Galaxy Flip 4:

Габарити: 84,9×71,9×17,1 мм (складений), 165,2×71,9×6,9 мм (розкладений), 187 г

84,9×71,9×17,1 мм (складений), 165,2×71,9×6,9 мм (розкладений), 187 г Дисплей: 6,7", 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основний), 1,9", 260×512, AMOLED (додатковий)

6,7", 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основний), 1,9", 260×512, AMOLED (додатковий) Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730 Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128/256/512 ГБ постійної

8 ГБ оперативної, 128/256/512 ГБ постійної Камера: 12 Мп, f/1,8 (основна), 12 Мп, f/2,2 (ширококутна); 10 Мп, f/2,4 (фронтальна)

12 Мп, f/1,8 (основна), 12 Мп, f/2,2 (ширококутна); 10 Мп, f/2,4 (фронтальна) Батарея: 3700 мАг, швидка зарядка, бездротова зарядка

3700 мАг, швидка зарядка, бездротова зарядка ОС: Android 12, One UI

Android 12, One UI Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC

Всередині пристрою відмінностей трохи більше:

Замість Qualcomm Snapdragon 888 в новій версії встановлено актуальний Snapdragon 8+ Gen 1.

Ємність батареї зросла – з 3300 мАг до 3700 мАг. Швидка зарядка від 0 до 50% займає приблизно 30 хвилин.

Стереодинаміки та вологозахист за стандартом IPX8 залишилися на місці.

Фото Galaxy Flip 4

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Ціна Galaxy Flip 4

Вартість Galaxy Flip 4 буде починатися від 999,99 долара – в Україні це 39999 гривень. Попередні замовлення на новий смартфон стартують 10 серпня, а вільний продаж розпочнеться 26 серпня. Flip 4 буде доступний і у версії Bespoke Edition – колір задньої панелі можна вибрати на власний смак.