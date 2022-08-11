Як повідомляє 24 канал, Galaxy Flip 4, як і його попередник, використовує двоколірний дизайн. Камери та спалах на тильній стороні розташовані в тому ж місці, як і у Flip 3. Одна з головних візуальних змін – тонкі рамки навколо екрана.
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Технічні характеристики Samsung Galaxy Z Flip 4:
- Габарити: 84,9×71,9×17,1 мм (складений), 165,2×71,9×6,9 мм (розкладений), 187 г
- Дисплей: 6,7", 2640×1080, AMOLED 2X, 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus+ (основний), 1,9", 260×512, AMOLED (додатковий)
- Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 3,2 ГГц, Adreno 730
- Пам'ять: 8 ГБ оперативної, 128/256/512 ГБ постійної
- Камера: 12 Мп, f/1,8 (основна), 12 Мп, f/2,2 (ширококутна); 10 Мп, f/2,4 (фронтальна)
- Батарея: 3700 мАг, швидка зарядка, бездротова зарядка
- ОС: Android 12, One UI
- Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC
Всередині пристрою відмінностей трохи більше:
- Замість Qualcomm Snapdragon 888 в новій версії встановлено актуальний Snapdragon 8+ Gen 1.
- Ємність батареї зросла – з 3300 мАг до 3700 мАг. Швидка зарядка від 0 до 50% займає приблизно 30 хвилин.
- Стереодинаміки та вологозахист за стандартом IPX8 залишилися на місці.
Фото Galaxy Flip 4
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Ціна Galaxy Flip 4
Вартість Galaxy Flip 4 буде починатися від 999,99 долара – в Україні це 39999 гривень. Попередні замовлення на новий смартфон стартують 10 серпня, а вільний продаж розпочнеться 26 серпня. Flip 4 буде доступний і у версії Bespoke Edition – колір задньої панелі можна вибрати на власний смак.