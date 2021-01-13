Вже 14 січня відбудеться офіційна презентація нової флагманської лінійки Samsung Galaxy 21. За день до анонсу майбутня новинка з'явилася на офіційному фото разом із бездротовими зарядними пристроями, які мають презентувати Galaxy S21 вже завтра.

Офіційні зображення, що демонструють вигляд Samsung Galaxy 21 на офіційних зображеннях вдалось роздобути виданню Nieuwemobiel.

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До речі, наявність спільного фото Samsung Galaxy 21 та бездротової зарядки виглядає символічно, а також натякає, що користувачі не знайдуть в комплекті зі смартфоном блоку живлення.

Про це раніше говорили інсайдери. Ще один цікавий факт, що доводив це твердження – Samsung видалила всі ролики з соцмереж, в яких висміювали рішення Apple (прибрати з комплекту зарядку і навушники).

Офіційне фото Samsung Galaxy 21 / Фото nieuwemobiel.nl

Звісно, обидва виробники кажуть, що роблять це заради екології. Однак, очевидно, що рішення має і економічну складову. Якщо Galaxy 21 не отримає в комплекті зарядки, то це підштовхне користувачів купити ще й нову бездротову зарядку.

Що відомо про Wireless Charger Duo 2

Ця зарядка стане наступником Wireless Charger Duo. пристрій отримав оновлений дизайн, що дає змогу заряджати ваш смартфон, розумний годинник та навушники одночасно. Пристрій буде доступний в чорному і білому кольорі і буде поставлятися з зарядним пристроєм і зарядним кабелем USB-C.