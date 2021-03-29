По всьому світу активно розвиваються технології доставки товарів за допомогою безпілотних апаратів – наземних роботів чи повітряних дронів. Залучити останніх вирішив і південнокорейський виробник Samsung. Спільно з компанією Manna, яка виготовляє дрони, тестують повітряну доставку смартфонів Galaxy своїм клієнтам в Ірландії.

Послуга поки що працює лише в Оранморі, в околицях ірландського міста Голуей. Як повідомили в компанії, вже незабаром така доставка стане доступна по всій Ірландії.

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Що і як доставляють

Розроблені спеціально для цього проєкту безпілотники аерокосмічного класу компанії Manna будуть розвозити товари клієнтам, літаючи на висотах від 50 до 80 метрів зі швидкістю понад 60 кілометрів за годину. Це скоротить час доставки з диспетчерського центру до трьох хвилин.

Доставка поширюється на моделі:

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy buds Pro,

Galaxy Tab S7,

Galaxy Watch 3,

нову серію Galaxy A.



Доставка смартфонів Samsung за допомогою дронів / Фото Samsung

Паралельно Manna співпрацює з найбільшою британською торговою мережею Tesco. В рамках цього партнерства тестуватимуть доставку покупцям в Оранморі невеликих кошиків з продуктами.

Компанії хочуть скоротити час доставки, щоб він не перевищував 30 хвилин з моменту оформлення замовлення. Manna працює і з іншими компаніями, щоб ті вже найближчим часом змогли доставляти таким способом гарячу їжу, книги та аптечні товари.



Дрон компанії Manna / Фото Samsung