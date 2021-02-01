Samsung додасть у свої доступні смартфони Galaxy A унікальну камеру

Компанія Samsung працює над розвитком нових напрямків для розвитку популярної недорогої лінійки Galaxy A. Так, компанія отримала патент на новий дизайн смартфонів з камерою, що обертається.

Джерело: LetsGoDigital

Мова йде про камеру, якою буде оснащений наступник Galaxy A80. Вона дає змогу робити селфі та звичайні фото з відео.

Цікаво Перші покупці Galaxy S21 вже скаржаться на проблеми з флагманом

Що відомо про новий смартфон

За даними джерел, корейський виробник має представити наступника Galaxy A80 в 2021 році. Є інформація, що він отримав назву Galaxy A82 5G. Камера витягнута вертикально, в блоці розташовані три модулі для зйомки. Вона поєднує висувний та обертовий механізми.

Новий концепт Samsung / Фото nl.letsgodigital.org

Цей висувний модуль забезпечує зйомку фронтальних фото та відео. Також камеру можна перевернути, щоб всі три модулі опинились на задній панелі для зйомки звичних фотографій.

Щодо точної дати виходу, а також ціни – інформації поки немає. Відомо лише, що це буде середньобюджетний девайс.