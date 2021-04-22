Amazon відкрила перукарню, в якій можна приміряти віртуальні зачіски

Amazon вже запустила мережу магазинів Go, в яких немає касирів, тепер же компанія вирішила впровадити новітні технології у перукарський бізнес. Amazon відкрила у Лондоні перукарський салон, клієнти якого можуть за допомогою спеціального додатку доповненої реальності подивитися, як вони будуть виглядати з різними зачісками і кольором волосся.

Як працює Amazon Salon

Технологія доповненої реальності використовується через вбудований в дзеркало планшетний комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням. Клієнт салону сідає перед фронтальною камерою планшета, після чого у спеціальному додатку він може бачити, як будуть виглядати різні відтінки кольору й зачіски, підбираючи таким чином оптимальний варіант.

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Клієнти перукарні Amazon також можуть випробувати технологію "наведи і дізнайся" (point-and-learn), яка дозволяє при наведенні планшета на який-небудь продукт отримати інформацію про товар і виробника. Після отримання цієї інформації покупець може відсканувати відповідний QR-код, щоб оформити покупку вподобаного товару на сайті Amazon.



У салоні Amazon можна приміряти зачіску і навіть колір волосся / Фото Amazon

Салон також пропонує традиційні перукарські послуги, що надаються місцевими фахівцями. На даний момент скористатися послугами перукарні можуть лише співробітники компанії, але в найближчі кілька тижнів вона відкриє свої двері для всіх бажаючих. Під час перебування у салоні клієнти отримають планшети Fire від Amazon якими вони зможуть користуватися під час обслуговування.

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Такі салони з'являться у інших містах?

Ні. Amazon не планує розширювати мережу перукарських салонів, в яких використовується доповнена реальність. Замість цього компанія розглядає вже відкритий салон як полігон для тестування нових технологій і демонстрації своєї косметичної продукції.