Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили перспективну розробку – високошвидкісний інтерфейс для передачі даних між чіпами на платах. Сьогодні для цього використовуються мідні доріжки або кабелі, а також оптичні лінії зв'язку, але кожна з них має свої недоліки.

Нове рішення пропонує передавати дані полімерними лініями товщиною менше людської волосини. Це може перевернути індустрію.

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При передачі великих обсягів даних проблеми міді очевидні – це такий же швидкий ріст споживання (розсіювання потужності). З оптичними лініями інша проблема – для перетворення електричних сигналів в оптиці потрібна спеціальна електроніка, яка погано поєднується із кремнієм. Інакше кажучи, безпосередньо не можна передавати оптичні сигнали з одного чіпа в інший. Виявилося, що можна поєднати перевагу кожного із способів і уберегтися від недоліків кожного з них.

Важливе відкриття нового революційного інтерфейсу

Фахівці з MIT разом з дослідниками з Intel і двох національних лабораторій США запропонували передавати дані від чіпа до чіпу найтоншими полімерними каналами на високих частотах – в субтерагерцовому діапазоні. Кремнієві чіпи для роботи у цьому високочастотному діапазоні можна створити і дослідники це продемонстрували. Виходить, що інтерфейс для роботи з полімерними каналами передачі можна вбудувати в сучасні напівпровідникові рішення або достатньо просто випускати їх у вигляді дискретних рішень, що все одно не так складно, як виробництво оптичних перетворювачів. Це одночасно збільшить швидкість обміну даними між чіпами на платі і знизить споживання, оскільки розсіювання тепла як в міді вже не буде.

Експеримент з полімерними каналами при передачі даних в субтерагерцовому діапазоні показав, що швидкість сигналів досягає 105 Гбіт/с, а це в десять разів швидше, ніж передача через інтерфейс USB 3.1. При цьому перетин полімерного провідника склав 0,4х0,25 мм, а дані передавалися паралельно за трьома рознесеними по частоті каналами.

Очевидно, що пасмо з таких провідників і частотне розділення можуть у багато разів збільшити швидкість передачі, тоді як вага буде абсолютно непорівняною з мідними каналами. Дослідники розраховують, що дана перевага знайде застосування в аерокосмічній галузі та в автомобілебудуванні, де на рахунку може виявитися кожен зайвий грам корисного навантаження.