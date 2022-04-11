Невідомо, хто саме залишив таке послання так званій "владі" тимчасово окупованого Донецька. Однак воно чітке й зрозуміле.

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Хакери зламали сайт залізниці квазіреспубліки

Українські кібервійська зламали сайт донецької залізниці у "ДНР" і вказали один напрямок для всіх складів,

– йдеться у повідомленні.

Якщо спробувати у пошуковику Google ввести запит "залізниця псевдореспубліки", то він першим видає її сайт. Однак замість звичайної назви після роботи хакерів з'являється дещо покращена – "іди НА**Й!".



Таке ви побачите, шукаючи у пошуковику залізницю бойовиків / Скриншот з Google

На самому сайті на тлі фото, які демонструють численні руйнування в українських містах і селах, а також жертв агресії російських загарбників, є послання для бойовиків.

"Російський воєнний поїзд, слідом за російським воєнним кораблем іди на**й!" – йдеться у ньому.

Наприкінці українські хакери додали кілька слів англійською: "Task completed!" ("Завдання виконано!").



Послання бойовикам від хакерів / Скриншот зі сайту залізниці псевдореспубліки

Зверніть увагу – що сталося з "Россграмом": дивіться відео