Harman, дочерняя компания корейского технологического гиганта Samsung на своем мероприятии продемонстрировала собственное видение того, как современные технологии могут сделать автомобиль более комфортным. Компания считает, что автомобиль стал для современного человека не просто средством передвижения, а отдельным жизненным пространством, которое должно быть комфортным, безопасным и технологичным.

Одна из новых технологий, разработанных Harman для автомобилей, носит название Gaming Intense Max. Согласно опросам, многие водители проводят в автомобиле немало времени в ожидании, например, в автомобильных пробках.

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Для того, чтобы как-то скоротать это время, многие играют в мобильные игры. Harman решила сделать этот процесс комфортным благодаря технологии Gaming Intense Max.

Как это будет работать

Согласно концепции компании, для реализации игрового процесса могут быть привлечены дополнительные динамики, встроенные в подголовники сидений, и OLED- или QLED-дисплеи с высоким разрешением. Для уменьшения эхо и фонового шума во время игрового процесса предполагается использование функции ClearChat в сочетании с Harman In Car Communication, что обеспечивает двухстороннюю связь в автомобиле.

Технология ExP Creator Studio призвана превратить салон автомобиля в профессиональную студию для создания контента. ExP Creation Studio представляет собой набор различных технологий и сервисов. Такие решения, как Harman Personal Audio Headrest призваны обеспечить полное погружение в звук. Кроме того, предусматривается возможность точной настройки внутреннего освещения в салоне, что позволит снимать видеоролики студийного качества.



Система Gaming Intense Max от Harman

После захвата видео виртуальный помощник, наделенный массой инструментов для редактирования контента, поможет подготовить ролик к публикации. Для взаимодействия с Creation Studio предполагается использовать элементы управления на руле.



Взаимодействие происходит с помощью элементов управления на руле

ExP Drive-Live Concert позволит создать в салоне автомобиля полное ощущение присутствия на живом концерте. Помимо невероятно качественного звука с полным эффектом присутствия, новая технология позволит водителю и пассажирам взаимодействовать с артистом. Тот, в свою очередь, сможет видеть реакции пользователей в реальном времени и отвечать на них. Стоит отметить, что внутреннее освещение автомобиля сможет полностью синхронизироваться с музыкой.

Harman твердо намерен превратить привычные автомобили в "третье жизненное пространство". Компания уже готова сотрудничать с автопроизводителями для внедрения новых технологий в их продукцию.