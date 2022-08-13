Ранее 24 канал уже рассказывал о том, что произошло с астронавтом, который решил снять скафандр и вдохнуть марсианский воздух. Там мы рассказывали об особенностях местного воздуха. Но как мы звучали бы на Марсе, если бы смогли там говорить?

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Понять это и даже услышать себя нам поможет NASA и новый сервис агентства, который в режиме онлайн может предоставить вашему голосу нужные характеристики и заставить его звучать максимально подобно тому, как это было бы на Красной планете.

А возможно это благодаря данным собранным марсоходом Perseverance, сейчас курсирующим ржавой планетой в поисках остатков жизни на дне кратера Езеро. Услышать себя на Марсе стало возможным благодаря специальным микрофонам, установленным на марсоходе. Кстати, они впервые в истории записали живые звуки ветра в атмосфере Марса после приземления на планету и звуки передвижения ровера по ее поверхности.



Микрофон, записывающий звуки для научных целей / Фото NASA

Как вы будете звучать на Марсе

Марс – очень тихое место. Его атмосфера настолько тонкая, что высокий звук значительно ослабляется в такой среде еще при низком давлении. Дело в том, что углекислый газ, составляющий большую часть марсианской атмосферы, оказывает существенное влияние на приглушение высоких звуков. Это связано с колебанием молекулы CO2. Они очень эффективно поглощают звуки.

Из-за особенности местной атмосферы общая скорость звука составляет примерно 240 метров в секунду, в то время как на Земле этот показатель достигает примерно 340 метров в секунду.

Услышать, как именно вы звучите на Марсе можно используя специальный сервис от NASA по этой ссылке.

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Там же вы можете послушать другие звуки, такие как звучание птиц, велосипедного звонка или океанских волн. Можно даже послушать несколько музыкальных композиций так, чтобы вы уселись в комфортном кресле на вершине марсианской дюны и включили проигрыватель.