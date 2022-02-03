Проблемы со связью

Абоненты оператора по всей стране столкнулись с разнообразными сложностями в работе сервисов "Киевстар". Люди не могли совершать звонки, проверять состояние счета, не работал сайт компании и портал "Мой Киевстар".

С чего все началось Сбой в сети "Киевстар": украинцы жалуются на проблемы со связью

Реакция "Киевстар"

Сначала представители компании отвечали в комментариях на сообщения абонентов, но впоследствии компания опубликовала на своей странице в фейсбуке сообщение о том, что работает над решением проблем.

Примерно с 10:30 часов утра сервис звонков на другие номера сети "Киевстар" снова работает. Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически,

– сообщили в компании.

В компании также отметили, что продолжат отвечать на жалобы абонентов в соцсетях поочередно, однако комментарии к конкретному сообщению отключены.

Полный текст публикации "Киевстар":

Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов предоплаты могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466.

Мы приносим извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис.

Примерно с 10:30 часов утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает.

Мы предусмотрели компенсации для абонентов, столкнувшихся с такими сложностями. Они будут начисляться автоматически.

На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества Киевстар в социальных сетях поочередно. Просим прощения за ожидание. Мы обязательно ответим каждому.