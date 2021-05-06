В рамках The Friendship Onion будут рассказывать истории со съемок, общаться с поклонниками в прямом эфире и проверять их знания вселенной "Властелина колец". Также будут приглашать знаменитостей, в том числе других звезд трилогии.

Интересно Основы кибербезопасности с пяти лет: Австралия вводит новый предмет для самых младших школьников

Когда ждать

Актеры уже создали отдельный канал на YouTube, где с 18 мая начнут выпускать по одному выпуску в неделю. Но это не единственная площадка, где можно будет послушать подкаст. Заявлены и другие популярные платформы, в том числе и Spotify.

По контракту я должен дать положительный комментарий о подкасте, который мы с Билли делаем вместе. И это очень непросто, поскольку он похитил меня и держит в заложниках, требуя 44 банана, как выкуп. Пожалуйста, отправьте бананы,

– в шутку комментирует Доминик Монаган, исполнитель роли Мерри.

Билли Бойд отметил, что Монагана пришлось "немного поуговаривать" для участия в подкасте, но в итоге тот согласился и уверен, что шоу будет потрясающим.

Смотрите короткую презентацию подкаста: видео